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«Умные» счетчики появятся в домах жителей Приморья

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Предприятие по производству «умных» приборов учета появилось в рамках режима Свободного порта Владивосток в Приморском крае. Статус резидента получило ООО «МИРТЕК» еще в марте 2018 года, и теперь стало известно, что инвесторы вложили в проект около 3 млн рублей.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на краевую администрацию, проект реализуется в течение полугода. Сейчас на предприятии создано 12 рабочих мест. Ежегодно компания планирует выпускать около 50 тыс. приборов учета, снабженных современной беспроводной системой передачи данных.

По словам гендиректора компании Максима Тимофеева, такие «умные» счетчики позволяют дистанционно передавать показания и регулировать подачу электричества потребителю.

Пока приборы продаются только на Дальнем Востоке. Однако инвестор планирует с помощью льготных преференций в рамках режима Свободного порта создать на предприятии зону таможенного контроля для экспорта продукции. Таким образом, объем экспорта в общем объеме выпускаемой продукции составит около 10%.

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