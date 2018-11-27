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Мобильную игру для изучения удмуртского алфавита создали в Удмуртии

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Дети смогут изучать удмуртский алфавит с помощью мобильного приложения. Оно будет выпущено 30 ноября.

Полезную игру создала группа разработчиков из Удмуртии. Она предназначается для малышей от трех до семи лет. Приложение помогает выучить буквы алфавита, а затем научиться читать на родном языке. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Приложение «Удмурт алфавит» будет доступно для Android 30 ноября. Для iOS игру выпустят немного позже. Также разработчики намерены создать обучающую игру для изучения чисел на удмуртском языке.

Проект был разработан за счет средств Фонда президентских грантов. Команда уже сделала два приложения для изучения удмуртского языка — «Кылдысин» и «Разговорник».

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