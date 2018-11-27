Иномарка врезалась в надземный пешеходный переход в Подмосковье

Водитель автомобиля Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла утром 27 ноября на 31-м км Можайского шоссе в деревне Юдино Одинцовского района области возле ТЦ «Глобус». В результате инцидента травмы получил сам водитель иномарки, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала «360», водителя зажало в машине, ему пытались помочь прохожие. На место прибыли экстренные службы. Правоохранители проводят доследственную проверку по данному факту.

Ранее 27 ноября сообщалось, что водитель иномарки в Москве протаранил забор Николо-Перервинского монастыря и врезался в стену храма.