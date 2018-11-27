Запасы хамсы сократились в Азовском море

Из-за резких изменений температуры специалисты сообщают о снижении популяции хамсы в Азовском море. Рыба мигрировала в Черное море.

По данным сотрудников Азовского НИИ рыбного хозяйства, рыбаки выловили почти в три раза меньше хамсы, чем в 2017 году. Уменьшение запасов рыбы специалисты связывают с тем, что во время теплой осени особи не стремились к миграции в Черное море и не сбивались в косяки, из-за чего затруднялся промысел. А с резким похолоданием хамса массово мигрировала. Сейчас промысел доступен в Черном море, уточняет RostovGazeta.

Основная часть рыбы сгруппировалась в районе «Анапской банки». Разрешение на добычу рыбы в той зоне имеет ограниченное число судов.

С начала путины рыбаки выловили 4,5 т хамсы, годом ранее на те же даты уже удалось выловить 11 т.