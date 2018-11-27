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Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля наградил выдающихся граждан страны, которые добились результатов в своей деятельности. Среди лауреатов были деятели науки и культуры, космонавты, спортивные тренеры и предприниматели. Об этом сообщает «Интерфакс» 27 ноября.

Так, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, президент Курчатовского института физик Михаил Ковальчук удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эту награду также получили председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Ленкома Александру Збруеву и главному тренеру российской сборной по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, воспитавшей несколько поколений чемпионок мирового уровня. Ее супруг, предприниматель Алишер Усманов, был награжден аналогичным орденом III степени за огромный вклад в развитие российской экономики, культуры и спорта.

Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоились в том числе гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и космонавт-испытатель Олег Скрипочка. Космонавта-испытателя Сергея Рыжикова наградили званием Героя России и почетным званием летчика-космонавта РФ.

Кавалерами ордена Александра Невского стали бывший наставник российской хоккейной сборной Олег Знарок, президент ИМЭМО им. Примакова Александр Дынкин и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Гендиректор морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев и капитан танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Зыбко получили ордена «За морские заслуги».

Также орденом Дружбы был награжден певец Леонид Агутин.

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