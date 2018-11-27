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Якутск включили в проект по улучшению здоровья детей

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Якутск стал пилотным городом, в котором будет запущен проект «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах». Он направлен на продвижение здорового питания и физической активности. Кроме столицы Якутии программа заработает еще в девяти российских городах, которые являются членами ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

Мероприятия, которые будут реализованы в школах участников проекта, должны разработать родители учеников и представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при участии местных властей. Процесс должны завершить до августа 2019 года, отмечает ИА SakhaNews.

Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки», на базе которой реализуется программа, занимается разработкой современных стратегий и новых управленческих подходов для создания т. н. здоровьесберегающего пространства России. В нее входят 70 городов из семи федеральных округов РФ.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства и образовало координационный совет. По словам главы кабинета министров Дмитрия Медведева, каждый регион должен разработать свой план и увязать его с федеральным.

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