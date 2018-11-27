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«КамАЗ» задавил женщину на свалке в Омске

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Дорожная авария произошла на мусорном полигоне в районе Черлакского тракта в Омске во вторник утром, 27 ноября. Автомобиль «КамАЗ», сдавая задним ходом, сбил женщину. От полученных травм она погибла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель «КамАЗа», сдавая задним ходом, задавил неизвестную женщину. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ИА «Город55».

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность погибшей, обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

25 ноября в Ставрополе водитель «Газели», сдавая назад, сбил 86-летнюю женщину. Женщина получила различные травмы, от которых скончалась.

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