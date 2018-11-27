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«Массандра» стала главным винным туристическим брендом России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Предприятие «Массандра» заняло первое место в номинации «Вино и винодельческое хозяйство» рейтинга самых известных туристических брендов России. Он составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

Все бренды оценивались экспертами по таким критериям, как узнаваемость, туристическая привлекательность, наличие позитивных и негативных отзывов, финансовые показатели владельца бренда, расходы на создание и продвижение бренда, а также общий объем инвестиций в проект.

По каждому критерию присуждались баллы. «Массандра» набрала 41,5 балла и заняла первую строчку в своей номинации.

«Винодельческие хозяйства, имеющие свои туристические маршруты, выигрывают по сравнению с другими винными брендами в рейтинге. Так, например, безусловный лидер в своей номинации — крымская «Массандра» — предлагает винные и трудовые туры со сбором винограда», — отмечает журнал «Отдых в России».

Винодельческий комбинат «Массандра» находится в Крыму и принадлежит Управлению делами президента России. Коллекция вина, хранящаяся в подвалах предприятия, является крупнейшей в мире и насчитывает 1 млн бутылок.

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