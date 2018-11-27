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Надежда Савченко попала на операционный стол

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, находится в одной из киевских больниц. Ей делают операцию, рассказала журналистам ее сестра Вера.

По словам Веры Савченко, ее сестра давно говорила о проблемах с коленным суставом. После обследования несколько специалистов сошлись во мнениях, что нужно хирургическое вмешательство, пишет «РИА Новости».

В конце октября во время судебного заседания Савченко упоминала, что у нее начало болеть колено, травмированное во время службы в армии, и нужны две операции, пишет украинский портал «Вести».

Операция началась примерно в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Сразу после нее Надежду Савченко собираются вернуть в следственный изолятор. Ее сестра настаивает, что после наркоза нужны хотя бы сутки покоя, и написала в Facebook, что «не даст этого сделать».

В начале ноября Савченко заявила, что намерена участвовать в выборах президента в марте 2019 года и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО. Она не является осужденной, поэтому по закону имеет право баллотироваться, пояснила ее сестра.

Савченко арестовали 20 марта. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Ей неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз это произошло 25 октября.

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