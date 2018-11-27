Прямой эфир

Иркутск готовится к встрече огня зимней Универсиады

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 прибудет в Иркутскую область 30 ноября. Торжественная церемония встречи символа события пройдет в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ).

Как рассказал и. о. проректора по молодежной политике ИРНИТУ Роман Гринюк, вуз готов к приему огня. По плану факел должны поднять на сцену университета, после чего в холле вуза любой желающий сможет сфотографироваться с ним на память.

Эстафета огня началась 20 сентября. Она пройдет по 30 городам России. Иркутск является первым городом в Сибирском федеральном округе, который примет эстафету. По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, которые приводит ИА IrkutskMedia, маршрут пройдет по центральным улицам города. Церемония зажжения чаши огня состоится на площади у дворца спорта «Труд».

25 ноября огонь пронесли по улицам Владивостока. Для этого на Дальний Восток специально приезжал министр спорта РФ Павел Колобков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РКН начал выдачу разрешений на использование радиочастот на Универсиаде-2019
Посвященный зимней Универсиаде поезд запустили в московском метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017