Иркутск готовится к встрече огня зимней Универсиады

Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 прибудет в Иркутскую область 30 ноября. Торжественная церемония встречи символа события пройдет в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ).

Как рассказал и. о. проректора по молодежной политике ИРНИТУ Роман Гринюк, вуз готов к приему огня. По плану факел должны поднять на сцену университета, после чего в холле вуза любой желающий сможет сфотографироваться с ним на память.

Эстафета огня началась 20 сентября. Она пройдет по 30 городам России. Иркутск является первым городом в Сибирском федеральном округе, который примет эстафету. По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, которые приводит ИА IrkutskMedia, маршрут пройдет по центральным улицам города. Церемония зажжения чаши огня состоится на площади у дворца спорта «Труд».

25 ноября огонь пронесли по улицам Владивостока. Для этого на Дальний Восток специально приезжал министр спорта РФ Павел Колобков.