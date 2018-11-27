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Два человека погибли при пожаре в Ульяновской области

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В Тереньгульском районе Ульяновской области при пожаре погибли двое мужчин 49 и 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Пожар произошел в понедельник, 26 ноября, в одном из двухквартирных жилых домов на улице Почтовой в селе Назайкино. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 49 и 50 лет. Об этом сообщает 1ul.ru.

По предварительной информации, развитию пожара поспособствовало позднее обнаружение возгорания и позднее сообщение о случившемся в службу спасения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

26 ноября пожар в частном доме в одном из сел Кемеровской области унес жизни четырех человек.

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