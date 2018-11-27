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Сказки финно-угорских народов перевели на коми язык

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Серию книжек-малышек на коми языке выпустил «Издательский дом Коми». В набор «Мойд бöрся мойд» входят восемь сказок народов, входящих в финно-угорскую группу. 

Автор проекта, народный писатель Коми Алексей Попов перевел и адаптировал для детей наиболее интересные истории мари, удмуртов, карелов, хантов и других народов, отмечает ИА «Комиинформ». Книжки поступят в детские сады и школьные библиотеки республики.

Коми — язык народов коми-зырян и коми-пермяков. Распространен в Республике Коми и Пермском крае, частично на северо-востоке Кировской области, на Кольском полуострове и в разных районах Сибири. Согласно данным на 2010 год, на нем говорят 219 тыс. человек. Язык представлен тремя крупными наречиями, каждое из которых имеет свой литературный стандарт: северное, южное, коми-язьвинское.

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