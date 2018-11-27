Звезда сериала «Твин Пикс» сыграет Рузвельта

Американский актер Кайл Маклахлен, известный зрителям по своей работе в сериале «Твин Пикс», сыграет 32-го президента США Франклина Рузвельта в исторической драме «Пересекая Атлантику». Об этом пишет THR.

Отмечается, что сюжет сериала сосредоточен на истории принцессы Марты Шведской, которая в 1941 году сбежала из Норвегии после вторжения немецких войск. Известно, что большую часть Второй мировой войны она провела в США, пишет RT.

Принцессу сыграет шведская актриса София Хелин, известная зрителям по сериалу «Мост». Старт съемок намечен на декабрь 2018 года, точная дата релиза проекта пока не сообщается, пишет «Газета.ру».

13 ноября в официальном аккаунте сериала «Игра престолов» в Twitter появилась информация о том, когда заключительный сезон появится на экранах. Финальный сезон стартует в апреле 2019 года.