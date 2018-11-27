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Два ребенка пострадали в ДТП в Рязани

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Автомобиль с летними шинами врезался в дерево на заснеженной дороге в Рязани. Травмы получили два ребенка.

Авария произошла в Солотче на улице Школьной. По данным ГИБДД, женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением, допустила занос, в результате чего машина врезалась в дерево. Саму автомобилистку и двух ее пассажиров в возрасте шести и девяти лет доставили в больницу. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В Госавтоинспекции уточнили, что на передних колесах были установлены зимние шипованные шины, на задних — летние.

Ранее сообщалось, что в Псковской области водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на трех детей на остановке общественного транспорта. С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

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