Грудной ребенок погиб из-за недосмотра взрослых под Красноярском

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в отношении 38-летней жительницы Идринского района Красноярского края. По ее недосмотру погиб девятимесячный малыш.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на краевой СК, 38-летняя женщина 26 ноября отлучилась из дома по хозяйственным нуждам, а перед уходом попросила свою 14-летнюю дочь присмотреть за оставшимися в доме тремя маленькими детьми. Чтобы дети не разбежались, женщина закрыла самодельную дверцу, установленную из большой комнаты в коридор.

Старшая дочь через 20 минут обнаружила, что дверца открыта, а в тазу, частично наполненном водой, лежит ее маленький брат без признаков жизни. Пришедшая мать попыталась оказать ребенку первую помощь, но «скорая» констатировала смерть малыша.

В правоохранительных органах пытаются установить хронологию событий. Известно, что многодетная семья характеризовалась положительно, женщина спиртным не злоупотребляла.

Ранее сообщалось о том, что мать ребенка, погибшего в 2017 году в Железнодорожном, пожаловалась на то, что ее второму сыну угрожают. Речь идет о матери шестилетнего мальчика, погибшего в результате наезда автомобиля.

История получила широкий общественный резонанс после того, как во время судебно-медицинской экспертизы в крови погибшего нашли дозу алкоголя в 2,7 промилле (соответствует примерно бутылке водки).