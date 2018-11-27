Полузащитник Классон продлил соглашение с «Краснодаром»

Шведский полузащитник Виктор Классон продлил соглашение с ФК «Краснодар». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Классон играет в составе «Краснодара» с января 2017 года. До перехода в российский клуб он играл в шведских командах «Вернаму» и «Эльфсборг». За «Краснодар» Классон провел 72 матча, где забил 25 мячей и отметился 12 результативными передачами. Как уточняет RT, в текущем сезоне он забил шесть мячей в 14 матчах в чемпионате России. За сборную Швеции полузащитник провел 32 матча, где забил четыре гола.

Новый контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года, а срок действия предыдущего соглашения истекал летом 2020 года.

26 ноября сообщалось, что полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Еременко не сможет выйти на поле около двух недель из-за травмы.