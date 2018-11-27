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Почти половина жителей Волгоградской области привиты от гриппа

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Более 45% населения Волгоградской области поставили прививки от гриппа. Вакцинация жителей региона пока не окончена.

По данным администрации Волгоградской области, прививки поставили порядка 1,1 млн человек, в том числе 303,5 тыс. детей. Бесплатная вакцина всё еще есть в наличии в медицинских учреждениях. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В 2018 году вакцина была закуплена не только на федеральные средства, но и на средства регионального бюджета. За счет Волгоградской области прививки поставили 91,5 тыс. человек, которые не относятся к группе риска. Еще более 28 тыс. человек иммунизированы за счет работодателя.

Медики напоминают, что жителям региона, которые относятся к группам риска, желательно поставить прививку до конца ноября. На данный момент заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области на 59% ниже эпидпорога, случаи гриппа не выявлены.

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