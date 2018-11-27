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СБУ признала присутствие разведчиков на задержанных Россией кораблях

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На борту украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе, находились сотрудники Службы безопасности Украины, которые выполняли служебное задание, связанное с контрразведкой. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, пишет «Федеральное агентство новостей».

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25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

В настоящее время корабли и экипажи задержаны, раненным украинским военным оказана медицинская помощь. По факту произошедшего у побережья Крыма возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента украинские власти ввели военное положение на всей территории страны сроком на 30 дней с 28 ноября.

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались сотрудники СБУ.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.

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