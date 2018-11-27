Минтруд отчитался о снижении количества несчастных случаев на производстве

Число людей, погибших в результате несчастных случаев на производстве, в России сократилось в три раза за последние десять лет. Об этом рассказал замдиректора департамента условий охраны труда Минтруда Альберт Сакаев.

В 2007 году жертвами стали 4,6 тыс. человек, в 2017 году погибли 1,7 тыс. человек, сообщает «РИА Новости». Общее число несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве снизилось более чем в два раза — с почти 14 тыс. в 2007 году до 6,7 тыс. в 2017 году. За 10 месяцев этого года динамика также положительная, отметил Сакаев.

«Такая картина в целом отражает функционирование института охраны труда, сформированного как самостоятельное направление регулирования трудовых отношений в конце 1990-х — начале 2000-х годов», — подчеркнул чиновник.

В сентябре сотрудник предприятия, расположенного в Старом Осколе (Белгородская область), оступился, спускаясь с площадки движущегося тепловоза и попал под колеса. Его госпитализировали, но спасти мужчину врачи не смогли. По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности.