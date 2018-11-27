Прямой эфир

Минтруд отчитался о снижении количества несчастных случаев на производстве

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число людей, погибших в результате несчастных случаев на производстве, в России сократилось в три раза за последние десять лет. Об этом рассказал замдиректора департамента условий охраны труда Минтруда Альберт Сакаев.

Контроль синяков: работодателей хотят обязать вести учет микротравм
Соответствующий проект федерального закона уже подготовили в Минтруде

В 2007 году жертвами стали 4,6 тыс. человек, в 2017 году погибли 1,7 тыс. человек, сообщает «РИА Новости». Общее число несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве снизилось более чем в два раза — с почти 14 тыс. в 2007 году до 6,7 тыс. в 2017 году. За 10 месяцев этого года динамика также положительная, отметил Сакаев.

«Такая картина в целом отражает функционирование института охраны труда, сформированного как самостоятельное направление регулирования трудовых отношений в конце 1990-х — начале 2000-х годов», — подчеркнул чиновник.

В сентябре сотрудник предприятия, расположенного в Старом Осколе (Белгородская область), оступился, спускаясь с площадки движущегося тепловоза и попал под колеса. Его госпитализировали, но спасти мужчину врачи не смогли. По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд предложил изменить правила выплат на детей
Минтруд ожидает рост зарплат россиян в 2019 году на уровне 6,1%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017