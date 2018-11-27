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Вандалы облили краской памятник Канту в Калининграде

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Фото: youtube.com/Калининград.Ru
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Неизвестные облили краской памятник философу Иммануилу Канту, который установлен у стен Балтийского федерального университета (БФУ) в Калининграде. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе вуза.

Памятник стоит у одного из корпусов учебного заведения на Университетской улице. Факт вандализма обнаружили утром 27 ноября.

Собеседник агентства добавил, что вокруг памятника были обнаружены листовки с призывом к студентам «срывать таблички, носящие имя врага».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты установят состав краски, которой был облит памятник, и дадут рекомендации, как лучше его очистить.

23 ноября петербургские полицейские задержали мужчину, который закрасил блокадную надпись на доме № 14 по Невскому проспекту. В правоохранительных органах предполагают, что подозреваемый в вандализме не осознавал характера своих действий и их последствия.

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