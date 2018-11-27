В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки дали неправдивые показания, поскольку на них оказывали физическое и психологическое давление. Об этом он заявил в эфире телеканале ICTV.

26 ноября ФСБ опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ. В частности, капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой на допросе признал, что их действия носили провокационный характер. Он также отметил, что российские пограничники предупреждали их о нарушении границы, однако их запросы «намеренно игнорировались», передает «Газета.ру».

«Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Воронченко.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

Российский лидер обсудил данный инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал немецкого коллегу оказать воздействие на украинские власти.