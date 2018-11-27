Водителя машины скорой помощи на Урале осудили за смерть пациентки

В Нижнем Тагиле водителя автомобиля скорой помощи приговорили к ограничению свободы. Он признан виновным в гибели пациентки, которая упала с каталки при транспортировке.

Женщина 1939 года рождения находилась на лечении в Демидовской городской больнице. Врач принял решение о ее транспортировке в терапевтическое отделение для проведения обследования. По инструкции водитель должен был принимать участие в переноске пациентки. Мужчина попытался самостоятельно погрузить каталку в автомобиль скорой помощи, в результате из-за крена пожилая женщина упала и ударилась головой. В тот же день пенсионерка скончалась из-за черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

Свою вину в произошедшем водитель не признал. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Кроме того, станция скорой помощи выплатит родственникам компенсацию в размере 642 тыс. рублей.