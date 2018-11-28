Не секрет, что отношения России и Великобритании сейчас переживают не лучший период. На этом неблагоприятном политическом фоне проведение культурных мероприятий, связанных с обеими странами, становится особенно важным. И хотя это сопряжено с повышенными рисками для организаторов, прерывать диалог народов никак нельзя, потому что именно искусство становится самым действенным противоядием против пропаганды (в данном случае — антирусской).

На этой неделе мы проводим в Лондоне ежегодный кинофестиваль Russian Film Week (RFW). Это единственный российско-британский проект такого масштаба, поддерживаемый государственными органами обеих стран. Но в процессе его организации мы столкнулись с немалыми проблемами — прежде всего из-за усилившейся настороженности многих партнеров. Весной этого года, когда разгорелось «дело Скрипалей», некоторые спонсоры поставили под сомнение целесообразность финансирования мероприятия. Бизнес работает по законам экономики и политики, а не культуры.

Это был драматичный момент. Но — вот парадокс! — в то же время мне стали звонить многие коллеги и знакомые, которые убеждали работать над фестивалем, несмотря ни на что. Среди них были и представители культурного истеблишмента Великобритании. Это, например, знаменитые актеры Брайан Кокс и Рэйф Файнс, специалисты из British Film Institute (аналог российского Фонда кино), высокопоставленные сотрудники British Council (государственная институция, специализирующаяся на международном культурном сотрудничестве)... Мне стали активно предлагать поддержку разного плана, и я ее, естественно, принимал.

Таким образом, дипломатический кризис вызвал у многих англичан обратную реакцию: небезразличие к нашей миссии, особое внимание к диалогу с Россией. Я увидел, что британские актеры, продюсеры, режиссеры, институты кино, кинотеатры хотят сохранить культурный обмен.

На самом деле все, кроме политиков и очень политизированных компаний, здесь живут нормальной жизнью. И из-за недавних событий они стали интересоваться Россией даже больше, чем раньше! Ведь сейчас, как ни включишь телевизор в Англии, постоянно речь о России, и всё время про нее говорят что-то плохое. Но люди-то неглупые, и они задают себе вопрос: а так ли это на самом деле? Может быть, стоит прийти на Неделю российского кино, задать пару вопросов гостям из Москвы и составить об этих русских свое мнение?

И вот англичане приходят в кинотеатр и видят прекрасные фильмы, которое презентуют цивилизованные, приятнейшие, креативные люди. И это становится таким контрастом тому, о чем рассказывает местная пресса, что мнение о России меняется, а интерес к русской культуре только возрастает.

Кино — это окно в страну, где оно снимается. А RFW создает панораму российского кинематографа из всех жанров. Поэтому с каждым годом «Неделя» привлекает всё больше зрителей. Так, в 2018-м на фильм открытия («История одного назначения») билеты были распроданы за много дней до показа. Конечно, кому-то нравится та или иная картина, кому-то — нет, но самый частый отзыв примерно такой: «Мы даже не знали, что такое есть в России! Это прекрасно, что там начали производить такие качественные фильмы».

Действительно, российское кино шагнуло сильно вперед. Если раньше конкурентоспособными были только авторские фильмы, то теперь большой успех за рубежом имеют и жанровые работы. Так, в прошлом году у нас были полностью забиты залы на показах «Матильды» и «Времени первых». И пришли не иммигранты, а именно британцы, поскольку их привлекают история и космическая тема. Да и в целом интерес к российскому кино растет — это видно не только по нашему фестивалю. Можно даже говорить о ренессансе российского кинематографа за рубежом.

Что же до испугавшихся партнеров, в итоге большинство из них вернулись к нам, и даже добавились новые. Я потратил несколько месяцев, но смог объяснить скептикам, что когда есть сложности в политическом и экономическом сотрудничестве между странами, надо хоть за что-то цепляться, чтобы не попасть в изоляцию. Если же мы изолируемся друг от друга, это будет плохо и для бизнеса, и для политики — для всего.

Наши спонсоры и партнеры со мной согласились, что мосты, которые остались, — а это именно культура, — надо поддерживать и дальше. Если их сжечь, построить новые будет куда сложнее. Таким образом, даже бизнес изменил свою первоначальную конъюнктурно-политическую позицию. Все поняли, что культура всегда была и есть, она должна сохраниться несмотря ни на что, ну а политический курс со временем поменяется. Такое мы уже проходили не раз.

Автор — основатель и генеральный продюсер Недели русского кино в Великобритании

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