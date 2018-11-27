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Патрушев оценил шансы Порошенко сохранить власть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У президента Украины Петра Порошенко небольшие шансы сохранить власть, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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По его мнению, в истории с провокацией в Черном море украинские моряки стали «разменной картой» в политической игре их президента.

«Порошенко и его соратники готовы идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти. А они, как известно, в нынешних условиях невелики», — сказал Патрушев в интервью «Аргументы и факты».

Глава российского Совбеза добавил, что приближенный к украинским властям бизнес все чаще связан с правонарушениями, в частности, с хищением средств из бюджета, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.

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