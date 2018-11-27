Двух псковичей оштрафовали за попытку выведать гостайну у пограничников

Псковский областной суд приговорил двоих жителей области к штрафу за попытку получения у сотрудников погрануправления ФСБ сведений, составляющих гостайну. Об этом стало известно во вторник, 27 ноября.

По данным «Псковской ленты новостей», в июне текущего года осужденные попытались выяснить у пограничников информацию о расстановке отрядов и системе охраны границы для того, чтобы организовать каналы контрабанды табачной продукции, а также каналы незаконной миграции в страны Европейского союза. Злоумышленники хотели заработать на незаконной деятельности.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела. Их признали виновными по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» (ч. 1 ст. 283.1 Уголовного кодекса) и приговорили к штрафам в размере 250 и 300 тыс. рублей.

6 ноября хабаровский краевой суд приговорил сотрудника оборонного предприятия Романа Дмитриева к 4,5 года лишения свободы по статье о госизмене за комментарии на интернет-форуме о самолетах, выпущенных авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.