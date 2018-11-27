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Жители поселка в ЕАО пожаловались на грязную воду в водопроводах

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Прокуратура Облученского района ЕАО подтвердила свидетельства жителей поселка Теплоозерск о том, что холодная вода там непригодная для использования. Она имеет неприятный запах и темный цвет. Подвоз питьевой воды в поселок не организован.

Как сообщили ИА EAOMedia в областной прокуратуре, помощник районного прокурора и специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО отправились к жителям многоквартирных домов с инспекцией.

В результате анализа проб воды установлено, что ее качество не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, показатели концентрации железа и мутности превышают допустимые нормативы, установленные СанПин.

В этой связи районная прокуратура внесла представления в адрес главе ресурсоснабжающей организации ООО «Горное», которая оказывает услуги по водоснабжению в Теплоозерске. Ему необходимо устранить нарушения и принять меры по обеспечению жителей качественной водой.

Кроме того, в отношении организации возбудили административное дело по статье «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Летом в Биробиджане менялась цветность воды централизованной системы водоснабжения. По предварительным данным, причиной было изменение цвета воды в реке Бире.

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