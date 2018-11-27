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Более 80 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды на Украине

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Свыше 80 населенных пунктов в двух регионах Украины остались без электричества из-за плохой погоды. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-центре государственной службы страны по чрезвычайным происшествиям.

«С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий <…> в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточено 85 населенных пунктов в двух областях», — отмечается в сообщении службы.

Как передает агентство «РИА Новости», без электроэнергии остались 46 населенных пунктов в Тернопольской и 39 — в Черновицкой областях. Сообщается, что проблем с движением автотранспорта нет.

25 ноября жители пяти районов Алтайского края и четырех районов Кемеровской области остались без электричества из-за штормового ветра. В связи с аварийным отключением ВЛ-110 «Чойская–Рудническая» без света остались 55 населенных пунктов в Турочакском и Чойском районах. Над восстановлением работали 72 человека и 28 единиц техники. 26 ноября аварийные службы восстановили электроснабжение.

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