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Житель Индии женился на своей умершей девушке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Prasanta Biswas
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24-летний житель Индии женился на трупе своей девушки, погибшей в ДТП. Об этом 27 ноября сообщает издание The Mirror.

Молодой человек согласно всем традициям посыпал на голову девушке порошок синдур и поклялся, что не вступит в связь с другими женщинами до конца своей жизни. Присутствующая на церемонии мать мужчины пыталась отговорить его от совершения такого серьезного поступка и не могла сдержать слез.

Отмечается, что пара встречалась несколько лет и планировала сыграть свадьбу.

10 октября сообщалось, что в Уганде студентка вышла замуж без жениха. Девушке надоело внимание назойливых родителей, которые требовали от нее создать семью, и она устроила шуточную свадьбу с собой.

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