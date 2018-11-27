Филолог предрек «хайпу» и «хайли лайкли» короткую жизнь в русском языке

Ставшие популярными в последнее время слова «хайп», «рандомный» и «хайли лайкли» вряд ли задержатся в русском языке. Об этом заявил проректор Государственного института русского языка имени А. Пушкина Михаил Осадчий.

Все эти слова пришли в русский язык на волне моды и эмоций, пояснил Осадчий агентству городских новостей «Москва». Функциональной ниши у них нет, поэтому скорее всего, они быстро уйдут.

При этом со словом «мундиаль» ситуация отличается, пояснил эксперт: у него нет полного аналога в русском (оно означает не просто чемпионат, а именно мировой, и одно слово удобнее, чем сочетание).

Практика показывает, что заимствования и эрративы (нарочно искаженные слова) обычно живут в языке недолго — год или два. Например, вышли из обращения «превед, медвед», «давай, до свидания» и другие подобные выражения.

«У русского языка очень сильный иммунитет, он переживал не одну волну заимствований», — отметил Осадчий. Русская речь не потерялась даже в тот период, когда вся образованная часть общества писала и говорила по-французски, подчеркнул он.

16 ноября Институт русского языка назвал словом года «шпиль». Осадчий рассказал, что на выбор повлияли рост частоты использования этого слова и наличие символического смысла, значимого для общества. Он отметил, что в Сети возникло множество мемов и шуток, связанных с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона обвиняет в отравлении британского агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Словосочетание «хайли лайкли» (от английского highly likely — «с большой вероятностью») стало популярным после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с большой вероятностью виновна Россия. Позже оно стало синонимом бездоказательного обвинения. Например, 23 ноября МИД России заявил, что США готовят доклад о нарушениях России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) «в режиме «хайли лайкли», без реальных фактов.