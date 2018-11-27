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В Раде уточнили регионы введения военного положения

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Режим военного положения будет действовать в Донецкой, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях Украины. Он будет действовать в течение 30 дней.

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Режим распространяется также на «внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории», цитирует пояснения к указу о введении военного положения «РИА Новости».

Не терять ни секунды

Перед заседанием Рады президент Украины Петр Порошенко уточнил, что военное положение будет применяться только в случае наземной агрессии со стороны России.

«Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли», –– заявил он.

Драка в парламенте

Во время заседания о введении военного положения в Раде начались беспорядки. Депутаты устроили потасовку во время выступления главы государства, ему пришлось с трибуны призывать их вести себя тише и прекратить нецензурно выражаться.

Не военное положение, а лишение прав

26 ноября депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал инициативу Порошенко о введении военного положения. По его словам, это «не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав». Он напомнил, что военное положение подразумевает многочисленные ограничения, в том числе на массовые собрания, работу СМИ, образование и другие сферы жизни.

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«Скажите, пожалуйста, каким образом поможет лишение украинцев права на образование, права работать? Покажите мне, где тут противодействие «российской агрессии»?» — поинтересовался Ляшко.

По его мнению, действия Порошенко объясняются низким рейтингом за четыре месяца до выборов и являются попыткой узурпировать власть.

Встреча в море

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.

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