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На серой ветке московского метро произошел сбой

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Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
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Поезда на северном участке серой ветки московского метро утром во вторник ходят с увеличенными интервалами. Об этом 27 ноября сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что движение затруднено от станции «Алтуфьево» в сторону центра. Пассажиров по громкой связи предупреждают о том, что сбой связан с техническими причинами.

По информации источника, знакомого с ситуацией, интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены до 5 минут из-за поломки светофора на станции «Савеловская».

24 ноября стало известно, как сэкономить время в час пик. На странице столичной подземки в Instagram отметили, что тактика занимать обе стороны эскалатора сказывается не только на пропускной способности машины, но и на времени, которое пассажиры проводят в метро.

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