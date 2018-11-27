Автомобиль ушел под лед на Петропавловском озере под Хабаровском

В Хабаровском крае на Петропавловском озере автомобиль провалился под лед. Водитель сумел выбраться на берег самостоятельно и вызвал спасателей.

Как рассказали ИА AmurMedia в Амурском спасательном центре МЧС, вечером 26 ноября к ним поступило сообщение о том, что в Петропавловском озере провалилась под лед машина. На место происшествия прибыли четыре спасателя. Однако сразу извлечь из воды машину они не смогли. Лишь в утренние часы транспортное средство выпилили из корки льда и отбуксировали на берег.

Позже выяснилось, что мужчина отправился на рыбалку на своем автомобиле в районе села Петропавловка. До этого он неоднократно проезжал по льду в этом районе и был уверен в крепости покрытия. В 70 м от берега лед треснул, и машина почти наполовину ушла под воду.

Ранее сообщалось о том, что в Зейском районе Амурской области в районе слияния двух рек – Арги и Уркана – автомобиль «Нива» провалился под лед. Водитель не пострадал. Он развел костер и долгое время оставался у своей машины.