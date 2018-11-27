ТРЦ эвакуировали в Биробиджане из-за подозрительного автомобиля

В Биробиджане территория торгового центра «Гигант» была оцеплена из-за подозрительного автомобиля, брошенного на парковке. Посетителей эвакуировали.

В полицию о машине сообщили местные жители. Они рассказали, что автомобиль стоит на парковке у ТЦ уже более двух суток. После этого на место прибыли полиция, Росгвардия, газовая служба и скорая помощь.

Позже правоохранительные органы установили личность владельца автомобиля. Им оказался житель Биробиджана. По его словам, у машины сел аккумулятор, поэтому он вынужден был оставить автомобиль и вернуться домой без машины, сообщает ИА EAOMedia.

Автомобиль поместили на спецплощадку, поскольку его нельзя оставлять на частной парковке на столь длительный срок.