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Дочь Трампа и Майк Пенс поучаствуют в инаугурации мексиканского лидера

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Инаугурацию избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора посетят вице-президент США Майк Пенс, а также дочь и советник американского лидера Иванка. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 26 ноября.

«Мы ведем с ними (Мексикой — ред.) хорошие переговоры... Майк, Иванка и другие люди собираются посетить инаугурацию», — цитирует ТАСС Трампа.

О том, что Трамп не поедет на инаугурацию Обрадора, стало известно 3 октября.

Президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля. Кандидат от коалиции левых сил Обрадор набрал более 40% голосов. После победы он заявил, что сделает страну достаточно сильной, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ.

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