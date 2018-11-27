Британский политик Джин Баркер, баронесса Трампингтон, скончалась в Великобритании в возрасте 96 лет, сообщило 26 ноября издание Evening Standard со ссылкой на ее сына.

По его словам, баронесса умерла утром во сне.

Она являлась членом Консервативной партии и 37 лет заседала в палате лордов. В отставку она ушла только в 2017 году из-за своего преклонного возраста.

По словам ее знакомых, Джин Баркер обладала потрясающим чувством юмора и жесткой позицией по некоторым политическим вопросам.

Во время Второй мировой войны она работала в главном шифровальном подразделении Великобритании. Баронесса прекрасно говорила на немецком и пользовалась этим для взлома кодов нацистов.

Соболезнования в связи с кончиной леди Трампингтон выразили многие британские политические и культурные деятели.