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Баронесса Трампингтон скончалась в Великобритании в возрасте 96 лет

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Parsons
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Британский политик Джин Баркер, баронесса Трампингтон, скончалась в Великобритании в возрасте 96 лет, сообщило 26 ноября издание Evening Standard со ссылкой на ее сына.

По его словам, баронесса умерла утром во сне.

Она являлась членом Консервативной партии и 37 лет заседала в палате лордов. В отставку она ушла только в 2017 году из-за своего преклонного возраста.

По словам ее знакомых, Джин Баркер обладала потрясающим чувством юмора и жесткой позицией по некоторым политическим вопросам.

Во время Второй мировой войны она работала в главном шифровальном подразделении Великобритании. Баронесса прекрасно говорила на немецком и пользовалась этим для взлома кодов нацистов.

Соболезнования в связи с кончиной леди Трампингтон выразили многие британские политические и культурные деятели.

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