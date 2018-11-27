На борту одного из задержанных Россией судов находились сотрудники СБУ
На борту одного из задержанных в Керченском проливе украинских судов находились два сотрудника СБУ.
Об этом на заседании ООН сообщил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
Сейчас задержанные члены экипажа дают показания.
На борту одного из задержанных в Керченском проливе украинских судов находились два сотрудника СБУ.
Об этом на заседании ООН сообщил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
Сейчас задержанные члены экипажа дают показания.