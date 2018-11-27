Снег и гололедица ожидают москвичей 27 ноября

Снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от –4 до –2 градусов. Скорость ветра может достигать 10 м/с.

Ночью также ожидается небольшой снег и местами гололедица. Похолодает до –10…–8 градусов, также с усилением порывов ветра до 15 м/с.

В Подмосковье днем ожидается от –7 до –2 градусов. Ночью температура воздуха составит –13…–8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в последние недели ноября в столице ударят зимние морозы: ночные температуры опустятся до –14 градусов, что соответствует климатическим показателям января.