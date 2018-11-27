Автомобиль наехал на группу пешеходов в Нью-Йорке
Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканала NBC.
Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.
На месте происшествия работают полицейские и медики.
По данным источников телеканала в полиции, версия террористической атаки не рассматривается.
Ранее в понедельник сообщалось, что во Владивостоке водитель авто протаранил нескольких пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших погиб, виновник ДТП задержан.