Автомобиль наехал на группу пешеходов в Нью-Йорке

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканала NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

На месте происшествия работают полицейские и медики.

По данным источников телеканала в полиции, версия террористической атаки не рассматривается.

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 27, 2018

Ранее в понедельник сообщалось, что во Владивостоке водитель авто протаранил нескольких пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших погиб, виновник ДТП задержан.