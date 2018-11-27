Студенты из Тюмени создадут первый в России имитатор рукописного почерка

В России создадут первый имитатор рукописного почерка, за создание устройства взялись студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Как рассказали агентству «РИА Новости» в учебном заведении, разработка позволит автоматизировать процесс заполнения сшитых журналов. Предполагается, что технология будет полезна в сфере строительства и медицины, а в перспективе поможет создавать портреты по фотографиям.

«Также устройство даст возможность в режиме онлайн подписывать документы на любом расстоянии от листа бумаги через специальное приложение на планшете или смартфоне уникальным авторским почерком: это оптимизирует бизнес-процессы и ускорит принятие решений в компаниях», — цитирует агентство научного руководителя проекта, заведующего кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Бориса Григорьева.

Прототип устройства уже прошел тестирование. Ранее в России похожих разработок не было, рассказал один из авторов проекта Владимир Половодов.

В начале ноября ученик тюменской гимназии разработал мобильное приложение для покупок, которое позволяет пользователям получать персональные скидки.