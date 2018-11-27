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В Верховной раде уточнили области введения военного положения

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Парламент Украины одобрил введение военного положения с 28 ноября в некоторых областях страны сроком на 30 дней. Об этом рассказал телеканал «112 Украина».

Верховная рада проголосовала за это решение большинством в 276 голосов.

Военное положение было введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива, сообщает «Газета.ру».

Поводом для такой меры Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды России и начали совершать военные маневры, отказываясь остановиться.

Пограничникам пришлось применить силу при задержании украинских кораблей, они арестованы. Возбуждено уголовное дело.

Сразу после инцидента совет нацбезопасности и обороны Украины потребовал введения военного положения на всей территории страны.

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