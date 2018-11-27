Меланья Трамп показала «патриотичное» убранство Белого дома к Рождеству

Первая леди США Меланья Трамп показала Белый дом, украшенный к Рождеству «в духе патриотизма».

Именно так праздничное убранство резиденции президента США окрестили в заявлении американской администрации.

«Белый дом, украшенный Меланьей Трамп, сияет в духе патриотизма», — приводит сообщение «РИА Новости».

Праздничный интерьер каждого из залов Белого дома посвящен отдельным людям или событиям в американской истории. Все украшения выполнены в синем, красном и золотом цветах.

В течение декабря Белый дом намерен провести более 100 приемов и встретить более 30 тыс. посетителей.

19 ноября президент США Дональд Трамп с супругой встретили главную рождественскую елку.

Шестиметровое дерево было доставлено в повозке, запряженной лошадьми, прямо ко входу в Белый дом, возле которого играл оркестр военно-морского флота США.

В прошлом году Меланья приняла участие в украшении Белого дома к Хеллоуину и опубликовала фото в соцсетях.