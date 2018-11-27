Прямой эфир

В Минобороны создали флешки для работы с секретными данными

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны ужесточит правила передачи цифровой информации — теперь переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые будут иметь уникальный номер и выдаваться конкретному военнослужащему.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, речь идет о фляжках двух видов: синие предназначены для документов «служебного пользования», красные — для секретных документов.

Такие носители подключаются только к компьютерам со специальным программным обеспечением, машины также пронумерованы и закреплены за ответственными лицами. Флешка защищена пин-кодом. Каждый контакт носителя с компьютером фиксируется.

«Секретные» флешки уже поставляются в войска.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красная и синяя: для войск созданы «секретные» флешки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий»
РФ использует дроны для предотвращения провокаций в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017