В Минобороны создали флешки для работы с секретными данными

Минобороны ужесточит правила передачи цифровой информации — теперь переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые будут иметь уникальный номер и выдаваться конкретному военнослужащему.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, речь идет о фляжках двух видов: синие предназначены для документов «служебного пользования», красные — для секретных документов.

Такие носители подключаются только к компьютерам со специальным программным обеспечением, машины также пронумерованы и закреплены за ответственными лицами. Флешка защищена пин-кодом. Каждый контакт носителя с компьютером фиксируется.

«Секретные» флешки уже поставляются в войска.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красная и синяя: для войск созданы «секретные» флешки