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Дочь Джеки Чана вступила в брак с женщиной

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Фото: Instagram
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Дочь известного актера Джеки Чана, 19-летняя Этта У Чжолинь заключила брак с 31-летней моделью из Канады Энди Отом.

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Фото бракосочетания и свидетельства о браке счастливые молодожены опубликовали в Instagram.

Свадебная церемония состоялась 8 ноября в Торонто.

«Если вы никогда не откажетесь от любви, и вложите в создание семьи, о которой вы мечтали, свою душу, открытый ум и теплое сердце помогут вам достичь счастья. Любовь добрая, она не судит. Любовь — это сила!» — написала У Чжолинь.

В подписи к фото на странице Энди Отом говорится, что пара намерена вернуться в Гонконг.

В мае этого года Этта У Чжолинь рассказала СМИ, что отец не принял ее нетрадиционную сексуальную ориентацию и даже выгнал из дома.

11 ноября сообщалось, что суд Польши разрешил записывать родителями лиц одного пола.

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