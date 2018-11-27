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Трамп оценил соглашение по Brexit

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп назвал соглашение по Brexit отличной сделкой для Европейского союза. Об этом в ночь на вторник, 27 ноября, сообщило Би-би-си.

«Звучит как отличная сделка для ЕС», — цитирует Трампа «Газета.ру».

Кроме того, Трамп добавил, что американским властям стоит посмотреть внимательнее на соглашение, позволит ли оно Великобритании торговать с США.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

25 ноября страны ЕС утвердили соглашение с Лондоном по Brexit.

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