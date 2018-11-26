Прямой эфир

Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке

0
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Нью-Йорке предъявил обвинения актеру Алеку Болдуину за участие в драке в начале ноября. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила телекомпания CBS.

Актеру предъявлены обвинения в мелком правонарушении.

Информация о том, что Алек Болдуин устроил драку, появилась 2 ноября. Актер ударил 49-летнего мужчину в челюсть из-за спора о парковочном месте. Пострадавшего увезли в больницу. Очевидцы рассказали, что актер вел себя агрессивно и громко нецензурно ругался.

Болдуина задержали полицейские и доставили в участок. Позже он был отпущен на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алек Болдуин обозвал Трампа «национал-социалистической опухолью»
Актер Алек Болдуин пожелал журналистке смерти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017