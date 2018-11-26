Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке

Суд в Нью-Йорке предъявил обвинения актеру Алеку Болдуину за участие в драке в начале ноября. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщила телекомпания CBS.

Актеру предъявлены обвинения в мелком правонарушении.

Информация о том, что Алек Болдуин устроил драку, появилась 2 ноября. Актер ударил 49-летнего мужчину в челюсть из-за спора о парковочном месте. Пострадавшего увезли в больницу. Очевидцы рассказали, что актер вел себя агрессивно и громко нецензурно ругался.

Болдуина задержали полицейские и доставили в участок. Позже он был отпущен на свободу.