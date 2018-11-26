Рада назначила дату выборов президента Украины

Верховная рада приняла постановление о проведении очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Документ был одобрен на закрытом заседании в понедельник, 26 ноября, после рассмотрения вопроса о введении военного положения в отдельных областях страны.

«Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в тексте документа, который цитирует ТАСС.

Таким образом парламент страны подтвердил дату очередных президентских выборов.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

После этого Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения. Данный правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября. Такой режим вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

В России отмечали, что введение военного положения на Украине может быть введено для того, чтобы перенести президентские выборы.