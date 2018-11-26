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ЧМ по мас-рестлингу собрал в Якутске спортсменов из 39 стран

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Третий чемпионат мира по мас-рестлингу прошел в Якутске 24–25 ноября, в нем приняли участие спортсмены из 39 стран.

Потенциальная аудитория соревнований превысила 1 млрд человек, свидетельствуют данные национальной вещательной компании «Саха». Телевизионный сигнал получали 16 каналов из России, Афганистана, Бразилии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Таджикистана, а также международные видеоагентства, передает ИА SakhaNews.

Мас-рестлинг (якут. мас тардыhыы, перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску.

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