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Приходько оценил возможность расширения Евразийского экономического союза

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В данный момент речи о расширении Евразийского экономического союза не идет, среди приоритетов организации — углубление и укрепление интеграции и устранение сохраняющихся барьеров на общем рынке. Об этом заявил «Известиям» заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, отвечая на вопрос о возможном расширении состава участников Союза.

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«Расширение ЕврАзЭС никогда не было самоцелью для государств, участвующих в интеграционном объединении», — отметил Приходько.

По его словам, организация ориентируется на те практические выгоды, которые ее участники получают от углубления экономической интеграции.

«Это — рост взаимной торговли, улучшение ее структуры (за счет увеличения товаров с высокой добавленной стоимостью), снятие преград на пути перемещения капиталов, услуг, трудовых ресурсов, общее укрепление социально-экономической стабильности в регионе», — отметил замглавы аппарата правительства.

Приходько подчеркнул, что при выстраивании отношений Союза с третьими странами используется гибкий подход, разнообразные форматы взаимодействия.

«В частности, с целью подключения к интеграционным процессам тех стран, которые по различным причинам не готовы стать членами Союза, но заинтересованы в получении информации об интеграционных процессах в рамках ЕврАзЭС из первых рук, было разработано Положение о статусе государства-наблюдателя, утвержденное на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 2018 года», — сказал Приходько.

Он напомнил, что первым государством, получившим такой статус, стала Молдавия.

«Если другие наши партнеры, в том числе из числа государств СНГ, проявят соответствующую заинтересованность, мы открыты для конструктивного диалога», —добавил замглавы аппарата правительства.

Во вторник, 27 ноября, в Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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