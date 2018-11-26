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НовГУ получит 32 млн рублей на развитие

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Новгородский государственный университет получит из областного бюджета около 32 млн рублей до конца года. По итогам рейтинга опорных вузов он занял 15-е место в России и вошел во вторую по объему финансирования группу.

По данным пресс-центра НовГУ, целью проекта является отбор программ развития, направленных на формирование опорных университетов в целях социально-экономического развития субъектов страны, в том числе за счет создания университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Об этом информирует «Новгород.ру».

Напомним, в рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 российских вузов. Список, составленный медиакомпанией U.S. News & World Report, был опубликован 30 октября.

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