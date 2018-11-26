Совбез ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе

Совет безопасности ООН проголосовал против повестки заседания, предложенной Россией по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе. Данное предложение поддержали только четыре члена Совбеза, еще семеро были против и четверо воздержались.

Мнения разделились

Инициатором созыва экстренного заседания Совета Безопасности 26 ноября стала именно Россия. По словам заместителя постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, на рассмотрение был вынесен пункт повестки «Поддержание международного мира и безопасности» в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Перед началом рассмотрения вопроса официальный представитель США при ООН Никки Хейли назвала инцидент «возмутительным нарушением суверенитета Украины» и «очередным нагнетанием» ситуации со стороны России. Она также призвала других представителей проголосовать против российской инициативы.

«Продолжение нагнетания Россией напряженности, подобное произошедшему, сделает лишь хуже, еще больше подорвет позицию России в мире, еще больше испортит отношения России с США и многими другими странами», — добавила Хейли, которую цитирует «РИА Новости».

При этом Полянский пояснил, что российские пограничники были вынуждены применить силу из-за действий со стороны Киева.

«Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал экипажам преступный приказ, задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту», — сказал дипломат.

Он добавил, что Украина нарушила устав ООН, а также нормы международного права, включая статью 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Однако эти доводы так и не нашли поддержку в Совбезе.

Что говорят эксперты

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Президент Украины Петр Порошенко лично посылал украинских моряков на провокацию у берегов Крыма, чтобы подольше задержаться в кресле главы государства.

«Ему необходимо попытаться нарастить себе очень низкий президентский рейтинг. И мы должны очень четко понимать: пока Порошенко у власти, мира на Украине не будет», — сказал он.

С ним согласился также политолог Юрий Светов. По его словам, таким образом украинские власти пытались сорвать избирательную компанию. В частности, он напомнил о решении Порошенко ввести в стране военное положение.

«Военное положение такая штука, один раз ввели, потом его можно без конца продлевать. В условиях военного положения выборы не проводятся, всё легитимно», — сказал он.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники в ситуации с вторжением в территориальные воды украинских кораблей действовали строго в соответствии с законодательством и международными нормами.

«Эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами», — пояснил представитель Кремля.

Он также отметил, что выполнение норм российского законодательства не может быть обосновано жесткой или мягкой реакцией «кого бы то ни было за пределами нашей страны».